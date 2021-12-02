На разработку проекта реконструкции Горьковского шоссе в Казани выделят более 192 млн рублей

На разработку проекта реконструкции Горьковского шоссе в Казани из бюджета Татарстана выделят более 192 млн рублей. Соответствующий конкурс был размещен на официальном сайте госзакупок.

Заказчиком выступило учреждение «Главтатдортранс». Заявки будут приниматься до 23 декабря этого года. Проект должен завершиться до 11 августа 2022 года. Дата начала реконструкции неизвестна.

Подрядчикам необходимо провести реконструкционные работы в районе улиц Болотникова, Фрунзе, Горьковского шоссе, Залесной, участка от улицы Музыкальной до автомобильной дороги М-7 «Волга» длиной 11,5 км. Также

выполнить инженерные геологические и геодезические изыскания, отмечено в документе.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане на ремонт трассы М7 потратят почти 1,5 млрд рублей.