 На разработку проекта реконструкции Горьковского шоссе в Казани выделят более 192 млн рублей
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На разработку проекта реконструкции Горьковского шоссе в Казани выделят более 192 млн рублей

Проект должен завершиться до 11 августа 2022 года.

Республика
2 декабря 2021  12:53
Автор:
Роза Габитова

На разработку проекта реконструкции Горьковского шоссе в Казани из бюджета Татарстана выделят более 192 млн рублей. Соответствующий конкурс был размещен на официальном сайте госзакупок.

Заказчиком выступило учреждение «Главтатдортранс». Заявки будут приниматься до 23 декабря этого года. Проект должен завершиться до 11 августа 2022 года. Дата начала реконструкции неизвестна.

Подрядчикам необходимо провести реконструкционные работы в районе улиц Болотникова, Фрунзе, Горьковского шоссе, Залесной, участка от улицы Музыкальной до автомобильной дороги М-7 «Волга» длиной 11,5 км. Также 
выполнить инженерные геологические и геодезические изыскания, отмечено в документе.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане на ремонт трассы М7 потратят почти 1,5 млрд рублей.

 

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