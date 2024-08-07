На реке Кама пресекли незаконную добычу недр

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Республика
7 августа 2024  12:21
Автор:
Эндже Гарафиева

В акватории реки Камы инспекторы Закамского управления Росприроднадзора пресекли незаконную добычу песка. Об этом пишет Минэкологии РТ.

Фото: Минэкологии РТ

На одном из участков инспекторы зафиксировали земснаряд, который вел добычу песка с последующей погрузкой на буксир-толкач.

По запросу в Администрацию Камского бассейна внутренних водных путей был установлен собственник плавсредства.

Вся информация о нарушении передана в линейный отдел полиции города Набережные Челны для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

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