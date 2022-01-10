 На ремонт дорог в Челнах направят свыше 2 млрд рублей
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На ремонт дорог в Челнах направят свыше 2 млрд рублей

Ряд работ пройдет по республиканской программе «Ремонт дорожно-уличной сети».

Истории
10 января 2022  13:53
Автор:
Эдуард Салихов

В этом году на ремонт дорог в Набережных Челнах потратят более 2 млрд рублей. Об этом сообщается на официальном сайте города.

Самый дорогой участок обойдется в 686,6 млн рублей. Реконструкция пройдет на участке от улицы Аэродромной до улицы Батенчука. Там строится мост.

Ряд работ на дорогах Челнов пройдет по республиканской программе «Ремонт дорожно-уличной сети». Так, на ремонт кольцевой развязки на проспекте Дружбы Народов направят 196 млн рублей, улицы Шамиля Усманова от проспекта Дружбы Народов до улицы Академика Королева — 100 млн рублей. 

По этой же программе в автограде отремонтируют дороги к социально-значимым объектам. На эти цели выделены 450 млн рублей. На ремонт внутриквартальных проездов отправят 484 миллиона.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане на обновление изношенных участков М7 выделят 243 млн рублей. Реконструкция автодороги начнется 11 мая этого года и завершится к началу октября 2023 года.

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