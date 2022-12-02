На ремонт двух проспектов в Челнах из бюджета РТ выделят почти 1 млрд рублей

В Набережных Челнах отремонтируют проспекты Вахитова и Хасана Туфана на общую сумму 950 млн рублей, согласно тендеру на сайте госзакупок.

На проспекте Вахитова планируется провести ремонт на участке протяженностью 2,6 километров дорог между проспектом Сююмбике и улицей Машиностроительной. Кроме строительства дороги, рабочим нужно будет переустроить ливневки, обустроить местные проезды, подземные переходы и другие работы. Из бюджета Татарстана на это выделят почти 708 млн рублей. Все работы завершат к 23 октября следующего года.

Проспект Хасана Туфана обновят между улицей Раскольникова и проспектом Сююмбике, всего – 3,7 километров дорог. Кроме самого строительства, здесь также нудно будет обновить освещение, озеленение и светофор на проспекте. Для этих работ из бюджета РТ направят 241 млн рублей. Завершение работ – 25 октября 2023 года.