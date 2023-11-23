На ремонт и строительство дорог в Татарстане потратили 210 млрд рублей

Подробнее об этом рассказали в ходе брифинга в Кабмине РТ министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов, заместитель председателя правления по эксплуатации госкомпании «Автодор» Геннадий Жилин и заместитель руководителя исполкома города по вопросам благоустройства Игорь Куляжев.

На ремонт и реконструкцию федеральных дорог было затрачено 26 млрд рублей. В рамках региональных программ было затрачено 81,1 млрд рублей, включая 24,3 млрд федерального финансирования.

На прошлой неделе открылся седьмой участок федеральной трассы М-12 «Восток», который соединил Татарстан и Чувашию. Общая его протяженность составляет 153,8 км, из них 72 км проходят по территории РТ. Открытие восьмого участка длиной 241,2 км запланировано уже в декабре.

В республике реализуется ряд крупных инфраструктурных проектов. Помимо уже названного строительства магистрали М-12, ведутся работы по строительству обхода Нижнекамска и Набережных Челнов, а также платной автодороги Алексеевское - Альметьевск в составе трассы Шали - Бавлы.

В Казани на ремонт и строительство дорог в этом году потратили 28 млрд рублей. Из них 18,2 млрд были направлены на инфраструктурные объекты, еще 7 млрд - на ремонт улично-дорожной сети. Оставшиеся 2,8 млрд рублей потратили на реализацию программы «Наш двор».

В апреле был введен в эксплуатацию участок дороги - дублера Горьковского шоссе от улицы Несмелова до Вселенского храма. Для реализации проекта было выкуплено 300 участков и строений общей стоимостью около 300 млн рублей. Для строительства следующего участка протяженностью 10 км предстоит определить источник финансирования.

Также в этом году в столице Татарстана реконструировали два моста - на улице Назарбаева и на Вознесенском тракте.