 На ремонт моста через плотину Нижнекамской ГЭС потратят почти 1 млрд рублей
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На ремонт моста через плотину Нижнекамской ГЭС потратят почти 1 млрд рублей

Работы планируется завершить в ноябре 2023 года.

Республика
3 декабря 2021  09:58
Автор:
Ольга Ильина

Набережночелнинская компания «РБР 16» проведет ремонт моста через плотину Нижнекамской Гидроэлектростанции. Работы, на которые будут направлены из бюджета Татарстана 908,1 млн рублей, планируется завершить в ноябре 2023 года. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Ремонтные работы планируется начать уже в этом году. Дорожники проведут демонтаж смотровых ходов, заасфальтируют проезжую часть и тротуары и многое другое.

Сообщается, что «РБР 16» – единственные участники тендера, которые смогли полностью соответствовать требованиям заказчика.

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