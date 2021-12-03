На ремонт моста через плотину Нижнекамской ГЭС потратят почти 1 млрд рублей

Набережночелнинская компания «РБР 16» проведет ремонт моста через плотину Нижнекамской Гидроэлектростанции. Работы, на которые будут направлены из бюджета Татарстана 908,1 млн рублей, планируется завершить в ноябре 2023 года. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Ремонтные работы планируется начать уже в этом году. Дорожники проведут демонтаж смотровых ходов, заасфальтируют проезжую часть и тротуары и многое другое.

Сообщается, что «РБР 16» – единственные участники тендера, которые смогли полностью соответствовать требованиям заказчика.