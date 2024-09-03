На Республику Татарстан надвигается антициклон с похолоданием

В Татарстане продолжается аномально теплая для осени погода. Сегодня, 3 сентября, жители республики смогут насладиться еще одним днем комфортной погоды. Днем через республику пройдет атмосферный фронт с небольшим дождем. Температура воздуха ночью составит от +3 до +8 градусов, на западе до +13 градусов, днем воздух прогреется до +22..+27 градусов.

Однако уже в среду, 4 сентября, погода начнет меняться. По информации регионального Гидрометцентра, Татарстан окажется под влиянием очередного антициклона, и осадков не ожидается. Ночью температура опустится до +4..+9 градусов, на западе до +12 градусов. Днем, со сменой воздушных потоков на северо-восточные, станет заметно холоднее, и максимальные температуры воздуха ожидаются не выше +15..+20 градусов.

В следующие два дня, 5-6 сентября, сохранится антициклональная погода с небольшой вероятностью осадков. Температуры ожидаются ночью от +4 до +9 градусов, днем от +15 до +20 градусов. Заток свежего воздуха северных широт, по прогнозам синоптиков, будет способствовать очищению воздушного бассейна республики.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Республики Татарстан, в субботу, 7 сентября, осадки маловероятны, температуры немного повысятся и в дневные часы ожидаются в пределах +17..+22 градусов.