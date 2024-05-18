На Russia Halal Expo презентовали новые исламские финансовые инструменты

На Международной выставке Russia Halal Expo 2024 в рамках KazanForum представили новые исламские финансовые инструменты, разработанные Министерством экономики Татарстана.

Презентацию провели подведомственные организации, такие как Фонд поддержки предпринимательства РТ, Гарантийный Фонд РТ и Региональная лизинговая компания РТ.

В рамках государственной поддержки предприниматели могут воспользоваться продуктами для покупки оборудования в рассрочку на льготных условиях, для получения оборудования для производственной деятельности в промышленном парке на срок до 5 лет, а также для гарантийной поддержки при оформлении заемного финансирования.

Эти льготные продукты разработаны в рамках эксперимента по партнерскому (исламскому) финансированию и одобрены Советом Улемов Духовного управления мусульман РТ.

Выставка Russia Halal Expo предоставляет уникальное пространство для продвижения и развития бизнес-проектов, а также платформу для диалога между участниками форума «Россия-Исламский Мир: KAZANFORUM».