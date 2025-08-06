На рынке вторичного жилья Казани цены стабилизировались на фоне роста спроса

Согласно данным сервиса Яндекс Недвижимость, в июле 2025 года казанский рынок готового жилья показал стабильные цены при увеличении покупательской активности. Медианная стоимость квадратного метра сохранилась на уровне 187 тысяч рублей, в то время как объем предложения сократился на 3%, что может свидетельствовать о повышении спроса.

Средняя стоимость квартиры в столице Татарстана составила 8,9 млн рублей при типичной площади 48,8 кв. м. Эксперты связывают оживление рынка со снижением ключевой ставки – с июня просмотры объявлений выросли на 8,5%, а интерес к контактам продавцов увеличился на 13%.

Среди городов-миллионников Казань сохраняет третье место по стоимости квадратного метра, уступая только Москве (368 тыс. руб.) и Санкт-Петербургу (219 тыс. руб.). Наиболее заметный рост цен в июле зафиксирован в столице (+1,6%), Перми (+1,2%) и северной столице (+1,1%).

Тенденция к стабилизации цен (колебания в пределах 0,5%) наблюдается в семи крупных городах, включая Новосибирск, Красноярск и Ростов-на-Дону. Наиболее доступное вторичное жилье среди миллионников предлагают Волгоград (95 тыс. руб./кв. м) и Челябинск (99 тыс. руб./кв. м).