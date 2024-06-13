На Сабантуе в Мирном пройдёт показ мод дизайнерской одежды из Казани

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Город
13 июня 2024  19:09
Автор:
Эндже Гарафиева

23 июня на центральном майдане в поселке Мирный пройдет масштабный Сабантуй, в программу которого включен показ коллекций современных татарских дизайнеров.

Пять казанских брендов представят 40 колоритных образов, вобравших в себя традиционные элементы татарского костюма.

«Дизайнеры видят свою задачу в том, чтобы создать современную, носибельную одежду, в которой при этом будет сохранен культурный код татарского костюма», – отметили в администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани.

Показ коллекций будет интегрирован в основную концертную программу, посвященную Году семьи и национальным традициям. Начало мероприятия в 11:00.

Гостей Сабантуя также ожидают выступления Государственного камерного хора РТ, народной артистки РТ Эльмиры Калимуллиной, певцов Марата Яруллина, Лэйны, Асафа Валеева, Рустема Закирова и других.

На 11 площадках в березовой роще будут развернуты подворья Арского, Алексеевского, Буинского, Высокогорского, Зеленодольского и других районов республики. Гости праздника смогут принять участие в национальных состязаниях, уроках татарской кухни или обучиться народным ремеслам.

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