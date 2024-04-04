На сайт объявлений для продажи выставили старинный особняк в центре Казани

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Город
4 апреля 2024  12:03
Автор:
Эндже Гарафиева

Дом купца Сергея Землянова хотят продать за 139 млн рублей, следует из объявления на бесплатном сайте базы недвижимости.

Фото: сайт объявлений

Стариный особняк ХIХ века находится на улице Московской и занимает почти 900 кв.м земельного участка.

Здание принадлежит известному миллиардеру Алексею Семину. Он описывает дом как «очень красивое здание с антресолью, отделанное богатой лепниной».

По словам провадца, особняк подойдет для организации представительства крупной компании, офиса, потому что в пешей доступности торговые и бизнес-центры, крупные ВУЗы, гостиницы, рестораны, туристические объекты.

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