На саммит БРИКС в Казани заявлен приезд порядка 40 президентов

Россия пригласила 36 иностранных президентов на саммит БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября, сообщил ТАСС помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Причем, уже подтвердили свое участие 18 лидеров.

В числе приглашенных не только лидеры девяти стран-членов БРИКС, но и представители стран СНГ, главы государств, председательствующих в региональных интеграционных объединениях Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, а также главы многих государств, которые рассматривают возможность вступления в БРИКС или сотрудничества с организацией.

Реализовано более 60% плана мероприятий – проведено около 140 событий в 13 городах России и за рубежом. Среди самых значимых – Парламентский форум БРИКС, межпартийный форум БРИКС, заседание министров образования, спорта, транспорта, глав прокурорских служб, председателей верховных судов, высших органов аудита БРИКС. Остается около двух месяцев, планируется также еще одно заседание оргкомитета и поездка в Казань.

Ушаков подчеркнул, что ведется работа над новым форматом государства-партнера БРИКС. Состав уже расширился с «пятерки» до «девятки».