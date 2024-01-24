На сцене Тинчуринского театра сойдутся рассуждения о родном языке и рэп

Подробнее об этом рассказали в ходе пресс-конференции директор Тинчуринского театра Фанис Мусагитов, его главный режиссер Туфан Имамутдинов, художественный руководитель и главный режиссер оркестра театра Ильяс Камал и заслуженный артист РТ Зульфат Закиров.

- В прошлом году мы отпраздновали 90-летие театра, - рассказал Фанис Мусагитов. - В связи с юбилеем в марте отправимся в Москву с гастролями.

В ближайшее время тинчуринцы представят на суд публике два премьерных спектакля. Первый - трагикомедия «Жан Баевич» по пьесе Гаяза Исхаки, поставлен режиссером Ильнуром Гарифуллиным. Это необычная история о человеке, который в стремлении стать культурным отказывается от родного языка, традиций и даже собственной семьи.

Еще одна премьера - хип-хопера «Флешка, рэп и любовь» за авторством драматурга Ильгиза Зайниева и режиссера Туфана Имамутдинова - обещает привлечь внимание молодежи. Спектакль основан на творчестве хип-хоп коллектива «Иттифак».

Помимо драматических спектаклей тинчуринцы представят два концерта. Один из них связан с 35-летним юбилеем оркестра театра. Второе музыкальное представление озаглавили «Во имя любви...», где театралы признаются в этом прекрасном чувстве к татарской музыке. Концерт построен на основе проекта «100 татарских песен ХХ века», зрителям расскажут об истории развития татарской музыки с 1910 года.

Тинчуринский театр совместно с журналом «Идел» проводит конкурс драматургии «Записка весне», заявки на него принимаются до 15 марта. Награждение победителей планируется на 30 апреля.

Также на базе театра организована театральная лаборатория-семинар по национальной драматургии и театральной журналистике «Овация». В рамках мероприятия с января по март пройдут читки пьес.