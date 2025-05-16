На сельхозпредприятиях республики ждут молодых специалистов

В Татарстане среднемесячная заработная плата в отрасли агропромышленного комплекса по сравнению с прошлым годом выросла на 22% и составила 58,9 тыс. рублей. На передовых предприятиях средняя зарплата превышает среднереспубликанский уровень.

Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил начальник отдела науки, образования и инновационных технологий Минсельхозпрода РТ Алмаз Гамиров. Он отметил, помимо республиканских мер господдержки многие предприятия дополнительно вводят свои меры поддержки, в том числе подъемные средства. К примеру, есть предприятия, которые выделяют средства на единовременные выплаты в размере 100 тыс. рублей, 250 тыс. рублей.

Гамиров проинформировал, что отрасль сельского хозяйства РТ нуждается в агрономах, ветврачах, зоотехниках, инженерах. Средний возраст специалистов отрасли в данный момент - выше 40 лет. Спикер уточнил, что в ближайшее время в РТ планируется реализация крупных инвестиционных проектов, благодаря которым будет создано более 2 тыс. новых рабочих мест.

Временно исполняющий обязанности ректора КГАУ Ильшат Нуриев сообщил, что 20 июня стартует приемная кампания в вузы. Казанский государственный аграрный университет планирует зачислить порядка 3 тыс. студентов. В этом университете готовят специалистов в области агрономии, ветеринарии, лесного хозяйства, биотехнологии, зоотехнии, экологии, роботизации и автоматизации, по проектированию и внедрению информационных систем в АПК.