На семейном фестивале казанцам поднимут настроение

На «деловом понедельнике» в мэрии заместитель председателя комитета по делам детей и молодежи исполкома Казани Динар Сайфуллин анонсировал большое семейное мероприятие, которое состоится 12 июля в Горкинско-Ометьевском лесу.

Фото: Фарит Муратов

Фестиваль «Большой семейный пикник» приурочен к Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. Кстати, это уже второе подобное мероприятие. В прошлом году на него пришли более 20 тысяч человек.

Начнется праздник в 13.00. В программе масса активностей: мастер-классы, встречи с психологами, образовательные лекции, быстрые свидания, маркет и концерт. Хедлайнерами концертной программы будут местные звезды: исполнительница Beku, кавер-группа TEDX и DJ Bubblegum. Наверняка их выступление заинтересует молодое поколение.

На «Большом семейном пикнике» предусмотрены четыре зоны на любой вкус: «Активности», «Лекторий», «Главная сцена» и «Маркет».

В зоне «Активности» казанцев ждут мастер-классы по прикладному искусству, детские игры на свежем воздухе и встречи с психологами центра «Доверие» в формате «Выслушаем». Последний пункт - это, собственно, стандартная консультация. Также тут пройдут сессии с детским психологом. Впервые на площадке будет реализован проект «Аудиопсихолог», в рамках которого желающие слушают аудиоаффирмации.

В образовательной зоне «Лекторий» посетителей ждут такие темы, как «Семейная коммуникация: слышать и быть услышанным» от спикера российского общества «Знание» Маргариты Филатовой-Сафроновой, «Как справляться с тревогой детям и взрослым» от педагога-психолога центра «Доверие» Гузели Хуснутдиновой, а также тема развития SMM и PR детских организаций в 2025 году от PR-специалиста регионального отделения организации «Движение первых» РТ Дании Загидуллиной.

Здесь же, на площадке «Лекторий», пройдут так называемые быстрые свидания. На входе все желающие получат зеленые браслеты. И потом обладатели таких браслетов - парни и девушки - смогут познакомиться и пообщаться.

На маркете можно приобрести мягкие игрушки для детей, различные украшения и одежду от 30 казанских мастеров и самозанятых.

Для всех желающих на главной сцене в 14.00 проведут занятие по зумбе. В 15.00 начнется концертная программа с участием победителей и призеров фестиваля «Созвездие-Йолдызлык». А в 17.00 на сцену выйдут те самые хедлайнеры.

