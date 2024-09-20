На севере Казани экологи зафиксировали превышение сероводорода

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Город
20 сентября 2024  16:13
Автор:
Эндже Гарафиева

В северной части Казани вновь зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций сероводорода в воздухе. Об этом сообщает Министерство экологии и природных ресурсов РТ.

На прошлой неделе превышения ПДК сероводорода были зафиксированы на двух станциях в селе Осиново Зеленодольского района и на станции № 5 в Казани на проспекте Ильхама Шакирова, 3.

Специалисты связывают загрязнение с неисправной системой канализации в селе Осиново. 19 сентября там была проведена проверка с использованием передвижной лаборатории. Обнаружено загрязнение почвы и воздуха сероводородом, площадь загрязнения достигла 569 квадратных метров.

Министерство экологии направило все материалы в суд.

С 1 января по 20 сентября 2024 года 17 автоматическими станциями контроля загрязнения атмосферного воздуха было выполнено более 3,096 млн измерений, в том числе 960 тысяч измерений в Казани.

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