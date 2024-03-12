На Северный полюс отправится Анастасия Захарова из Татарстана

Девушка стала победителем отбора экспертов экспедиции на Северный полюс, который проводила корпорация по атомной энергии «Росатом». Из 2 тысяч человек, подавших заявки, в списке экспедиторов оказались всего 15 участников Всемирного фестиваля молодёжи.

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодёжи РТ

Отбор включал в себя испытания в командных интеллектуальных играх и представили творческие и инновационные решения для программы арктической экспедиции Росатома.

Анастасия опытный экспедитор. Работала геологом на балтийском шельфе и в суровых сибирских условиях Западно-Сибирской равнины.

«Для меня это уникальный шанс побывать на самой северной точке нашей земли на 90 широте, очень рада такой возможности», – рассказала молодая девушка.