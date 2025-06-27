На сколько в Казани увеличатся тарифы на ЖКУ с 1 июля

Уже с июля жителей столицы РТ, как и всех россиян, ожидает значительное повышение тарифов на коммунальные услуги. При этом максимальный рост установлен в 22,3%. Это, разумеется, серьезно отразится на бюджете многих семей - в сторону его уменьшения.
Итак, остановимся на конкретных цифрах для большинства казанцев. Стоимость газа для населения увеличится с 7,47 до 8,41 рубля за кубометр (рост 12,6%).
Тарифы на горячую воду вырастут по-разному, в зависимости от поставщика: у «Татэнерго» - с 1972,79 до 2412,7 рубля за Гкал (+22,3%), у «ТГК-16» - с 1841,86 до 2162,5 рубля (+17,4%), у «Казэнерго» - с 2007,74 до 2455,43 рубля (+22,3%).
Соответственно, и отопление в большинстве казанских домов подорожает на 22,3%.
Холодная вода подорожает с 29,41 до 34,56 рубля за кубометр (+17,5%), водоотведение - с 39,31 до 46,2 рубля (+17,5%).
Электроэнергия для обычных потребителей будет стоить 5,73 рубля за кВт/ч вместо 5,09 (+14,4%), а для домов с электроплитами - 4,88 рубля вместо 4,1 (+19%).
Наименьший рост ожидается по вывозу мусора - с 549,58 до 598,49 рубля за кубометр (+8,9%).
Свобдная таблица изменений в тарифах с июля 2025 года:
|
|
Тариф до 1 июля
|
Тариф с 1 июля
|
Единица измерения
|
Рост
|
Газоснабжение (для населения)
|
7,47
|
8,41
|
Руб./кубометр
|
12,6%
|
Горячее водоснабжение («Татэнерго»)
|
1972,79
|
2412,7
|
Руб./Гкал
|
22,3%
|
Горячее водоснабжение («ТГК-16»)
|
1841,86
|
2162,5
|
Руб./Гкал
|
17,4%
|
Горячее водоснабжение («Казэнерго»)
|
2007,74
|
2455,43
|
Руб./Гкал
|
22,3%
|
Холодное водоснабжение
|
29,41
|
34,56
|
Руб./кубометр
|
17,5%
|
Водоотведение (канализация)
|
39,31
|
46,2
|
Руб./кубометр
|
17,5%
|
Электроэнергия
|
5,09
|
5,73
|
Руб./кВт
|
14,4%
|
Электроэнергия
|
4,1
|
4,88
|
Руб./кВт
|
19%
|
Вывоз мусора
|
549,58
|
598,49
|
Руб./кубометр
|
8,9%
Как сообщили в Госкомитете РТ по тарифам, к росту стоимости коммунальных услуг привели сразу несколько факторов. Но главный из них - это необходимость модернизации всей коммунальной инфраструктуры. Во многих ресурсоснабжающих организациях республики для этого реализуются собственные инвестиционные программы. Их-то мы, жильцы, и финансируем через повышение платы за ЖКУ. Ну и, кроме того, играет роль и общее по всем отраслям повышение размера оплаты труда. К тому же поднялась оптовая цена за газ для предприятий.
К примеру, в Казани износ сетей водоснабжения и водоотведения в прошлом году достиг около 70%. На их капитальный ремонт требуются фантастические средства - 127 млрд рублей.