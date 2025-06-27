На сколько в Казани увеличатся тарифы на ЖКУ с 1 июля

Уже с июля жителей столицы РТ, как и всех россиян, ожидает значительное повышение тарифов на коммунальные услуги. При этом максимальный рост установлен в 22,3%. Это, разумеется, серьезно отразится на бюджете многих семей - в сторону его уменьшения.

Итак, остановимся на конкретных цифрах для большинства казанцев. Стоимость газа для населения увеличится с 7,47 до 8,41 рубля за кубометр (рост 12,6%).

Тарифы на горячую воду вырастут по-разному, в зависимости от поставщика: у «Татэнерго» - с 1972,79 до 2412,7 рубля за Гкал (+22,3%), у «ТГК-16» - с 1841,86 до 2162,5 рубля (+17,4%), у «Казэнерго» - с 2007,74 до 2455,43 рубля (+22,3%).

Соответственно, и отопление в большинстве казанских домов подорожает на 22,3%.

Холодная вода подорожает с 29,41 до 34,56 рубля за кубометр (+17,5%), водоотведение - с 39,31 до 46,2 рубля (+17,5%).

Электроэнергия для обычных потребителей будет стоить 5,73 рубля за кВт/ч вместо 5,09 (+14,4%), а для домов с электроплитами - 4,88 рубля вместо 4,1 (+19%).

Наименьший рост ожидается по вывозу мусора - с 549,58 до 598,49 рубля за кубометр (+8,9%).

Свобдная таблица изменений в тарифах с июля 2025 года:

Тариф до 1 июля Тариф с 1 июля Единица измерения Рост Газоснабжение (для населения) 7,47 8,41 Руб./кубометр 12,6% Горячее водоснабжение («Татэнерго») 1972,79 2412,7 Руб./Гкал 22,3% Горячее водоснабжение («ТГК-16») 1841,86 2162,5 Руб./Гкал 17,4% Горячее водоснабжение («Казэнерго») 2007,74 2455,43 Руб./Гкал 22,3% Холодное водоснабжение 29,41 34,56 Руб./кубометр 17,5% Водоотведение (канализация) 39,31 46,2 Руб./кубометр 17,5% Электроэнергия

(без электроплит и электроотопительных установок) 5,09 5,73 Руб./кВт 14,4% Электроэнергия

(с электроплитами и электроотопительными установками) 4,1 4,88 Руб./кВт 19% Вывоз мусора 549,58 598,49 Руб./кубометр 8,9%



Как сообщили в Госкомитете РТ по тарифам, к росту стоимости коммунальных услуг привели сразу несколько факторов. Но главный из них - это необходимость модернизации всей коммунальной инфраструктуры. Во многих ресурсоснабжающих организациях республики для этого реализуются собственные инвестиционные программы. Их-то мы, жильцы, и финансируем через повышение платы за ЖКУ. Ну и, кроме того, играет роль и общее по всем отраслям повышение размера оплаты труда. К тому же поднялась оптовая цена за газ для предприятий.

К примеру, в Казани износ сетей водоснабжения и водоотведения в прошлом году достиг около 70%. На их капитальный ремонт требуются фантастические средства - 127 млрд рублей.