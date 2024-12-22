На следующей неделе в Татарстане ожидаются снег, метель и сильный туман

На дорогах будет образовываться гололедица

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Республика
22 декабря 2024  15:32

Вечером 22 декабря, а также в ночь и день 23 декабря возможен туман, который снизит видимость до 500 метров, а также возникнет сильная гололедица, включая Казань, предупредил Гидрометцентр Татарстана.

В понедельник, 23 декабря, в республике прогнозируется небольшой снег, в том числе мокрый, а также слабая метель и ветер до 11 м/с. Ночью и днем температура воздуха ожидается в диапазоне от -1 до -6 градусов, с понижением к вечеру до -11. Во вторник и среду, 24 и 25 декабря, значительные осадки не прогнозируются. Днем температура будет колебаться от -6 до -11 градусов и от -5 до -10. Гололедица на дорогах останется.

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