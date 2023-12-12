На смену крепким морозам спешат снежные циклоны

О переменах в погоде рассказывает наш постоянный консультант - заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.

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Газета «Казанские ведомости»
12 декабря 2023  12:08

Центр морозного антициклона, стараниями которого минимальные температуры по северным и восточным районам Татарстана опускались до 35 - 40 градусов мороза, медленно отходит в Предуралье. Надо отметить, что в западной половине республики и Казани морозы были чуть послабее. 

Самая холодная ночь, по данным метеостанций Казани, отмечалась 9 декабря: минимальные температуры опускались до 29 - 30, а по данным метеостанции "Сокол" авиационного завода, - до 31 градуса мороза.

Отрицательная температурная аномалия с этими трескучими морозами достигла 15 - 20 градусов ниже нормы. За счет ясного солнечного неба и совсем слабого ветра, который стихал до штиля, морозы обычно переносятся сравнительно комфортно. Но в нашем регионе температура воздуха минус 40 градусов и ниже считается сильным морозом и относится к опасным метеорологическим явлениям, поскольку представляет угрозу безопасности людей и может нанести значительный ущерб отраслям экономики.

Процессы в атмосфере не остаются неизменными. В ближайшие дни к западным границам Татарстана на смену барическому максимуму с морозами начнет распространяться область пониженного атмосферного давления, сформированная в более теплой воздушной массе. Морозы уходят постепенно, и синоптики погоду по Татарстану на ближайшие два дня, несмотря на начавшееся повышение, продолжают характеризовать как аномально холодную.

Температурный фон даже к концу наступившей рабочей недели лишь приблизится к климатической норме этих дней декабря.

Приближающийся атлантический циклон продолжит пока еще малоактивные процессы повышения температуры. И минимальная температура воздуха в ночь со вторника на среду опустится до 17 - 20, в крайних восточных районах Татарстана - до 23 - 25 градусов мороза, днем столбики термометров будут колебаться в пределах 8 - 13 градусов. 
По предварительным данным, до четверга прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, ожидается усиление ветра местами порывами до 15 - 17 м/с. Ближе к субботе начнется натекание облачности и подойдут атмосферные фронты циклона со снежными метелями. 

Так что ослабление морозов, пожалуй, комфортнее погоду не сделают, а  снегопады с метелями и порывистым сильным ветром сведут на нет впечатление от пришедшего на смену морозам потепления. 

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