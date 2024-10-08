На смену теплу в Татарстан придут дожди и ветер

После непривычно теплого начала октября в Татарстан придет похолодание. По прогнозам синоптиков, уже к концу этой недели в республике пройдут дожди, усилится ветер, а температура воздуха пойдет на спад.

Как рассказал профессор КФУ Юрий Переведенцев пресс-службе вуза, первая декада октября выдалась аномально теплой, среднесуточные температуры превышали климатическую норму. Однако уже во второй декаде месяца столбики термометров приблизятся к привычным для этого времени года значениям.

Так, уже 10 октября в республике похолодает до +3..+8 градусов. Ночью 11 октября местами возможны заморозки до -2 градусов. В эти дни также ожидается усиление ветра до 15 м/с.

Впрочем, по словам синоптиков, не исключено, что теплая погода еще вернется в Татарстан. Все будет зависеть от характера движения воздушных масс.