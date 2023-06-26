 На смотровой площадке Центра семьи «Казан» пройдет показ сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»
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На смотровой площадке Центра семьи «Казан» пройдет показ сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

Показ начнется в 21:00.

Город
26 июня 2023  15:14
Автор:
Роза Габитова

На смотровой площадке Центра семьи «Казан» пройдет ночной показ третьего сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!». Событие состоится в среду, 28 июня. Об этом сообщает дирекция парков и скверов столицы Татарстана.

Вместе с онлайн-кинотеатром PREMIER казанцы посмотрят все 8 серий сезона и встретимся с актерами Егором Губаревым и Федором Рощиным.

Сериал рассказывает о жизни главных героев летом 1996 года, когда они заканчивают школу и переходят в самостоятельную жизнь, полную неопределенности и хаоса. Это история о любви, семейных ценностях, новых возможностях и самоопределении.

Показ начнется в 21:00. Количество мест ограничено, поэтому для участия необходима предварительная регистрация по ссылке.

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На смотровой площадке Центра семьи «Казан» пройдет показ сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»
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