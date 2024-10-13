На содержание садов, парков и скверов Казани потратят около 9 млн рублей

В Казани выделят 8,8 миллиона рублей на обслуживание садов, парков и скверов. Заказчиком данной инициативы выступает Горводзеленхоз, а информация о тендере размещена на портале госзакупок.

Согласно установленному перечню работ, подрядчики будут обязаны очищать тротуары, убирать мусор с дорог, ликвидировать наледь, а также очищать и исправлять состояние урн, устранять несанкционированные рекламные вывески и приводить в порядок ограждения, павильоны для ожидания общественного транспорта и дорожные знаки.

Цель данного проекта состоит в создании комфортной и уютной среды для отдыха жителей Казани, а также в защите и сохранении зеленых насаждений и улучшении их внешнего облика. При этом все работы должны быть выполнены с учетом удобства и безопасности пешеходов.

Предполагается, что данные мероприятия охватят 124 парка и сквера по всем районам Казани, с планируемым завершением работ к 31 декабря 2024 года.