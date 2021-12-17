На спортивные мероприятия в России можно будет попасть по личной карте болельщика. Соответствующий закон приняли депутаты Госдумы.

Закон принят с несколькими поправками. Теперь Правительство должно будет определить перечень «официальных спортивных соревнований, при посещении которых идентификация и аутентификация зрителей, участников официального спортивного соревнования, иных лиц, задействованных в проведении таких соревнований, являются обязательными».

Идентификационную карту болельщика можно будет получить через госуслуги. Если сущуествует иноформация о неподобающем или противоправном поведении человека на прошедших соревнованиях, он не сможет получить карту.