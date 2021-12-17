 На спортивные мероприятия в России можно будет попасть по личной карте болельщика
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На спортивные мероприятия в России можно будет попасть по личной карте болельщика

Закон вступит в силу с 1 июня 2022 года.

Полезное
17 декабря 2021  16:29
Автор:
Елена Молчанова

На спортивные мероприятия в России можно будет попасть по личной карте болельщика. Соответствующий закон приняли депутаты Госдумы. 

Закон принят с несколькими поправками. Теперь Правительство  должно будет определить перечень «официальных спортивных соревнований, при посещении которых идентификация и аутентификация зрителей, участников официального спортивного соревнования, иных лиц, задействованных в проведении таких соревнований, являются обязательными». 

Идентификационную карту болельщика можно будет получить через госуслуги. Если сущуествует иноформация о неподобающем или противоправном поведении человека на прошедших соревнованиях, он не сможет получить карту. 

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