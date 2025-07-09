На стадионе «Трудовые резервы» завершается ремонт боксерского зала

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Город
9 июля 2025  13:30
Автор:
Елизавета Черкина

Капитальный ремонт боксерского зала на стадионе «Трудовые резервы» в Казани выполнен уже на 60%. В прошлом году здесь отремонтировали фасад и заменили крышу в рамках республиканской программы.  Об этом сообщается на сайте мэрии Казани. 

Сейчас рабочие утеплили фасад, поменяли коммуникации, провели отопление и электричество. На следующем этапе в зале установят современное освещение, а также оборудуют две раздевалки с комнатой для восстановления после тренировок.  

Все работы планируют закончить к середине августа, сообщили в городском комитете по спорту.  

Стадион «Трудовые резервы» включает пять корпусов, построенных с 1962 по 2006 год. Боксерский зал ремонтируют впервые с момента открытия – ему больше 60 лет.
 

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На стадионе «Трудовые резервы» завершается ремонт боксерского зала
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