На стадионе «Трудовые резервы» завершается ремонт боксерского зала

Капитальный ремонт боксерского зала на стадионе «Трудовые резервы» в Казани выполнен уже на 60%. В прошлом году здесь отремонтировали фасад и заменили крышу в рамках республиканской программы. Об этом сообщается на сайте мэрии Казани.

Сейчас рабочие утеплили фасад, поменяли коммуникации, провели отопление и электричество. На следующем этапе в зале установят современное освещение, а также оборудуют две раздевалки с комнатой для восстановления после тренировок.

Все работы планируют закончить к середине августа, сообщили в городском комитете по спорту.

Стадион «Трудовые резервы» включает пять корпусов, построенных с 1962 по 2006 год. Боксерский зал ремонтируют впервые с момента открытия – ему больше 60 лет.

