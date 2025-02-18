На станции Дербышки в Казани двое детей погибли под колесами электрички

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Город
18 февраля 2025  11:03

16 февраля 2025 года на железнодорожной станции Дербышки в Казани произошла трагедия. Двое несовершеннолетних детей погибли, попав под колеса электрички. Инцидент произошел около 18:00 вечера, когда подростки переходили железнодорожные пути в неположенном месте.

Машинист электропоезда применил экстренное торможение и подал громкий звуковой сигнал, однако избежать наезда не удалось. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

На место происшествия незамедлительно прибыли Татарский транспортный прокурор Фарид Фатуллаев и следственно-оперативная группа. Ведомство начало проверку соблюдения законодательства в области безопасности железнодорожного движения.

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