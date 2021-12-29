На станции казанского метро появилась новогодняя фотозона

Сотрудники Дирекции сбора доходов и движения МУП «Метроэлектротранс» украсили новогодней фотозоной станцию метро «Суконная Слобода». Об этом «Метроэлектротранс» сообщил в своем Telegram-канале.

Фотозона с гирляндами и с фигурами лесных животных создают атмосферу новогоднего настроения. Фотографию может сделать каждый желающий, фотозона располагается в кассовом зале станции.

Новогодние украшения появились на каждой станции, а во время ожидания поезда на платформе пассажиры могут услышать поздравления с наступающим праздником.