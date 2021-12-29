 На станции казанского метро появилась новогодняя фотозона
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На станции казанского метро появилась новогодняя фотозона

Новогодние украшения появились на всех станциях метро.

Город
29 декабря 2021  11:58
Автор:
Ольга Ильина

Сотрудники Дирекции сбора доходов и движения МУП «Метроэлектротранс» украсили новогодней фотозоной станцию метро «Суконная Слобода». Об этом «Метроэлектротранс» сообщил в своем Telegram-канале.

Фотозона с гирляндами и с фигурами лесных животных создают атмосферу новогоднего настроения. Фотографию может сделать каждый желающий, фотозона располагается в кассовом зале станции.

Новогодние украшения появились на каждой станции, а во время ожидания поезда на платформе пассажиры могут услышать поздравления с наступающим праздником.

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На станции казанского метро появилась новогодняя фотозона
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