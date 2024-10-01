На стройке в Татарстане обнаружена бригада нелегальных мигрантов

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Республика
1 октября 2024  15:40
Автор:
Эндже Гарафиева

Сотрудники МВД по РТ совместно с Росгвардией провела рейд на территории строящегося жильного комплекса в Пестречинском районе и выявила бригаду нелегальных мигрантов из Средней Азии.

В ходе проверки документов у рабочих выяснилось, что 9 человек, граждане Таджикистана и Узбекистана, находятся на территории России незаконно. Нарушителям миграционного законодательства грозят штрафы и выдворение за пределы страны.

Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан, четверо задержанных уже помещены в специальное помещение для дальнейшего выдворения. Решение по остальным будет принято в ближайшее время.

Полиция также проводит проверку в отношении юридических лиц, допустивших нелегальных мигрантов к работе на стройке.

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На стройке в Татарстане обнаружена бригада нелегальных мигрантов
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