На стройке в Татарстане обнаружена бригада нелегальных мигрантов

Сотрудники МВД по РТ совместно с Росгвардией провела рейд на территории строящегося жильного комплекса в Пестречинском районе и выявила бригаду нелегальных мигрантов из Средней Азии.

В ходе проверки документов у рабочих выяснилось, что 9 человек, граждане Таджикистана и Узбекистана, находятся на территории России незаконно. Нарушителям миграционного законодательства грозят штрафы и выдворение за пределы страны.

Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан, четверо задержанных уже помещены в специальное помещение для дальнейшего выдворения. Решение по остальным будет принято в ближайшее время.

Полиция также проводит проверку в отношении юридических лиц, допустивших нелегальных мигрантов к работе на стройке.