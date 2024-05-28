На строительство 16-этажного общежития КГАУ выделят 156 млн рублей

На строительство нового общежития для студентов Казанского государственного аграрного университета дополнительно выделено более 156,2 млн рублей, согласно информации на портале госзакупок.

Первоначальный контракт на сумму свыше 154,6 млн рублей был заключен в июле 2023 года с ООО «Рам-Строй». Компании поручено завершить работы до 9 декабря 2023 года. Проект 16-этажного здания общей площадью 15 890 кв. метров на участке 20 601 кв. метр разработало казанское ООО «МостафПроектСтрой».

Во втором этапе строительства подрядчику предстоит возвести бетонные перекрытия, оштукатурить стены и установить стеклянные витражи. Заказчиком остается Казанский аграрный университет, прием заявок завершается 3 июня, а подрядчик будет определен 4 июня. Работы должны завершиться к 9 декабря 2024 года.