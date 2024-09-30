На строительство Центра футбола в Казани в третий раз выделили допфинансирование

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Город
30 сентября 2024  08:04
Автор:
Эндже Гарафиева

Строительство Центра развития футбола в Казани получило очередную поддержку. На портале госзакупок размещена информация о выделении дополнительных 699 миллионов рублей на этот проект.

Общая сумма инвестиций в строительство универсального спортивного комплекса, который расположится на территории стадиона «Рубин», превысила 3,5 млрд рублей.

На этот раз средства будут направлены на внутреннюю отделку здания, устройство слаботочных систем, монтаж оборудования и пуско-наладочные работы.

Напомним, что это уже третий транш, выделенный на строительство Центра. Ранее на эти цели было направлено свыше 696,1 млн рублей и 588 млн рублей. Завершить строительство планируется 1 декабря 2027 года.

Новый спортивный объект будет включать в себя крытый футбольный манеж высотой четыре-пять этажей, автостоянку, хозяйственную зону и другие объекты инфраструктуры.

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