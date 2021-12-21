 На строительство парковки у Кабмина Татарстана потратят 741 млн рублей
news_header_top_970_100

На строительство парковки у Кабмина Татарстана потратят 741 млн рублей

Все средства будут выделены из бюджета республики.

Город
21 декабря 2021  14:11

В Казани на строительство многоуровневой парковки для Кабмина Татарстана выделят 741 млн рублей из бюджета республики. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Служебная парковка в четыре этажа разместится на улице Подлужная, рядом со зданием Нацбиблиотеки РТ. Высота здания составит от 5 до 17 метров. При этом его общая площадь будет равна 11,7 тыс. кв. метров. 

Согласно документации, начать строительство парковки планируют 17 января следующего года. Завершить все раюоты должны к 31 декабря 2022 года. 

По плану парковка будет рассчитана на 186 машин и 12 микроавтобусов. Помимо этого там будут также располагаться автомойка и служебные помещения. 

Кроме того, в отдельном блоке здания будут выделены помещения для администрации и водителей. Для последних также будут оборудованы раздевалка с душевой, две комнаты отдыха, санузел, помещение для уборочного инвентаря и комната для приема пищи. 

Ранее власти Казани решили потратить 1,7 млн рублей на технику для кибербезопасности.

Новости
ТАНЕКО в 2022 году повысит план переработки нефти на 28%
В Казани компания молодых людей напала на курьеров доставки продуктов
«Айтишники» с зарплатой 400 тыс. рублей и контролер QR-кодов: как изменился рынок труда в РТ за год
«Айтишники» с зарплатой 400 тыс. рублей и контролер QR-кодов: как изменился рынок труда в РТ за год
В Казани таксист Uber избил пассажирку и силой вытащил ее из автомобиля
Казанцам показали, как будет выглядеть будущий парк «Спортивный»
Из казанских школ и детсадов эвакуировали детей из-за сообщений о взрывных устройствах
На строительство парковки у Кабмина Татарстана потратят 741 млн рублей
Казанцы попали в пятерку финансово-активных граждан России