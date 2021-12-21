На строительство парковки у Кабмина Татарстана потратят 741 млн рублей

В Казани на строительство многоуровневой парковки для Кабмина Татарстана выделят 741 млн рублей из бюджета республики. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Служебная парковка в четыре этажа разместится на улице Подлужная, рядом со зданием Нацбиблиотеки РТ. Высота здания составит от 5 до 17 метров. При этом его общая площадь будет равна 11,7 тыс. кв. метров.

Согласно документации, начать строительство парковки планируют 17 января следующего года. Завершить все раюоты должны к 31 декабря 2022 года.

По плану парковка будет рассчитана на 186 машин и 12 микроавтобусов. Помимо этого там будут также располагаться автомойка и служебные помещения.

Кроме того, в отдельном блоке здания будут выделены помещения для администрации и водителей. Для последних также будут оборудованы раздевалка с душевой, две комнаты отдыха, санузел, помещение для уборочного инвентаря и комната для приема пищи.

Ранее власти Казани решили потратить 1,7 млн рублей на технику для кибербезопасности.