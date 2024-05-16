На «Свияжских холмах» пройдет ежегодный международный «Летний кампус Президентской академии»

news_top_970_100
Республика
16 мая 2024  13:13
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане стартовал прием заявок на XII Международный образовательный форум «Летний Кампус Президентской академии 2024».

Он пройдет с 16 по 25 июля во всесезонном городе-курорте «Свияжские холмы».

Участниками форума станут 220 студентов РАНХиГС со всей России, включая 80 студентов из Республики Татарстан.

Республиканский этап включает три этапа: заполнение анкеты на сайте, очный отбор и двухдневный интенсив. По итогам всех этапов будет сформирован список участников делегации Татарстан для представления республики на форуме.

Программа форума включает лекции от ведущих экспертов из разных сфер и развлекательные мероприятия. Участники будут разрабатывать уникальные проекты и посещать мастер-классы.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Популярные автомобили с пробегом Японии и Кореи вновь начали активно дорожать
В Татарстане появится новый пансионат для девочек — проект был представлен на «KazanForum»
В Казани дали новые названия городским проездам
На «Свияжских холмах» пройдет ежегодный международный «Летний кампус Президентской академии»
Вторичный авторынок по итогам полугодия превысит три миллиона сделок
Казанские власти ликвидировали дирекцию муниципальных жилищный программ
В Татарстане поделились мыслями о перспективах развития «KazanForum»
Семьи из Татарстана смогут выиграть путевку в хадж на «Изге Болгар җыены»