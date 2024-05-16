На «Свияжских холмах» пройдет ежегодный международный «Летний кампус Президентской академии»

В Татарстане стартовал прием заявок на XII Международный образовательный форум «Летний Кампус Президентской академии 2024».

Он пройдет с 16 по 25 июля во всесезонном городе-курорте «Свияжские холмы».

Участниками форума станут 220 студентов РАНХиГС со всей России, включая 80 студентов из Республики Татарстан.

Республиканский этап включает три этапа: заполнение анкеты на сайте, очный отбор и двухдневный интенсив. По итогам всех этапов будет сформирован список участников делегации Татарстан для представления республики на форуме.

Программа форума включает лекции от ведущих экспертов из разных сфер и развлекательные мероприятия. Участники будут разрабатывать уникальные проекты и посещать мастер-классы.