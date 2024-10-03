На Татарстан надвигаются дожди и похолодание

На Татарстан надвигается циклон, который принесет с собой дожди и понижение температуры.

Как сообщает Гидрометцентр республики, в ночь на пятницу, 4 октября, столбики термометров опустятся до 0...+5 градусов, а на юге и востоке региона возможны заморозки до -5 градусов. Днем воздух прогреется до +17...+22 градусов.

В субботу, 5 октября, влияние антициклона, обеспечившего теплую погоду в последние дни, ослабнет. В регион придут атмосферные фронты с севера, которые принесут с собой дожди и похолодание. Ночью температура воздуха составит +5...+10 градусов, а на юге и востоке республики +3...-2 градуса. Днем будет не теплее +19 градусов.

В воскресенье, 6 октября, ночью местами также пройдут дожди. Днем осадки маловероятны. Температура воздуха ночью составит +4...+9 градусов, днем +12...+17 градусов.

Неустойчивая погода с небольшими дождями, преимущественно на западе республики, сохранится и на следующей неделе.