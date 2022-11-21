 На татарстанскую программу «Наш двор» 2023 году выделили 9 млрд рублей
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На татарстанскую программу «Наш двор» 2023 году выделили 9 млрд рублей

На эти средства благоустроят более 1 тыс. дворов.

Республика
21 ноября 2022  16:36
Автор:
Роза Габитова

На программу Президента Татарстана «Наш двор» на следующий год выделили 9 млрд рублей. Об этом в прямом эфире сообщила куратор программы Арина Петрова. 

По ее словам, на эти средства планируют благоустроить более 1 тыс. дворовых территорий. В настоящее время формируется перечень дворов, которые можно обновить.

В данный момент готовых схемы благоустройства дворов в 2023 году. Они согласованы с жителями. 

В 2022 году в Татарстане отремонтировали 1212 дворовых территорий.

Ранее «КВ» сообщали, что работы по благоустройству дворовых территорий программы «Наш двор» в Казани в текущем году завершены. Благоустроены придомовые территории 466 многоквартирных домов. Отремонтировано более 530 тыс. кв. метров асфальтобетонного покрытия.

 

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