Теплоснабжение на теплотрассе по улице Отрадной полностью восстановили

Подачу тепла на улице Отрадной, прервавшееся из-за аварии на сетях, восстановили

Теплотрасса по улице Отрадная в Советском районе Казани повредилась, из-за чего прекратилась подача тепла в домах 10, 14 и 18. На данный момент ремонтные работы на участке завершены, теплоснабжение полностью восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее три дома, попавшие в зону отключения, получали тепло за счет помощи узлов погодного регулирования. Насосами была обеспечена циркуляция теплоносителя внутри дома. Такой способ также дает возможность сохранять работоспособность системы.