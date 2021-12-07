 Теплоснабжение на теплотрассе по улице Отрадной полностью восстановили
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Теплоснабжение на теплотрассе по улице Отрадной полностью восстановили

Из-за аварии тепло в дома поступало частично за счет помощи узлов погодного регулирования.

Город
7 декабря 2021  14:42
Автор:
Ольга Ильина

Подачу тепла на улице Отрадной, прервавшееся из-за аварии на сетях, восстановили 

Теплотрасса по улице Отрадная в Советском районе Казани повредилась, из-за чего прекратилась подача тепла в домах 10, 14 и 18. На данный момент ремонтные работы на участке завершены, теплоснабжение полностью восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее три дома, попавшие в зону отключения, получали тепло за счет помощи узлов погодного регулирования. Насосами была обеспечена циркуляция теплоносителя внутри дома. Такой способ также дает возможность сохранять работоспособность системы.

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Теплоснабжение на теплотрассе по улице Отрадной полностью восстановили
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