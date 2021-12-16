 На территории КФУ откроют бюст писателя Сергея Аксакова
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На территории КФУ откроют бюст писателя Сергея Аксакова

В свое время писатель стал первым студентом Казанского императорского университета.

Город
16 декабря 2021  16:19
Автор:
Карина Кострулева

На территории КФУ 17 декабря откроют бюст писателя Сергея Аксакова. Памятник расположится во дворе главного здания КФУ. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Казани.

«Сергей Аксаков известен не только как автор сказки „Аленький цветочек“, <...> но и как первый студент Казанского императорского университета. В 1799 году он поступил в казанскую гимназию, а в 1804 году старшие классы были преобразованы в первый курс университета», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, инициатива установить бюст писателю принадлежит принадлежит Русскому национально-культурному объединению РТ.

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На территории КФУ откроют бюст писателя Сергея Аксакова
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