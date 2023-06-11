 На территории Лебяжья пройдет хайкинг для глухих и слабослышащих
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На территории Лебяжья пройдет хайкинг для глухих и слабослышащих

Начало экскурсии запланировано на 10:30.

Город
11 июня 2023  15:30
Автор:
Роза Габитова

В пятницу, 16 июня, на территории лесопарка Лебяжье в Казани состоится хайкинг для глухих и слабослышащих участников. Об этом сообщает дирекция парков и скверов столицы Татарстана. 

Организаторами однодневных путешествий Good Friends Trip и сурдопереводчиком будет проведено пешее путешествие вдоль озер Малое и Большое Лебяжье. 

Начало экскурсии запланировано на 10:30, место встречи – улица Мулланура Вахитова,1 (станция метро «Козья слобода»). 

Для участников будет организован трансфер до лесопарка и обратно, а окончание экскурсии запланировано на 13:30. 

Регистрация на мероприятие доступна по ссылке, либо можно оставить сообщение под публикацией, и организаторы свяжутся с вами для записи.

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