На территории Лебяжья пройдет хайкинг для глухих и слабослышащих

В пятницу, 16 июня, на территории лесопарка Лебяжье в Казани состоится хайкинг для глухих и слабослышащих участников. Об этом сообщает дирекция парков и скверов столицы Татарстана.

Организаторами однодневных путешествий Good Friends Trip и сурдопереводчиком будет проведено пешее путешествие вдоль озер Малое и Большое Лебяжье.

Начало экскурсии запланировано на 10:30, место встречи – улица Мулланура Вахитова,1 (станция метро «Козья слобода»).

Для участников будет организован трансфер до лесопарка и обратно, а окончание экскурсии запланировано на 13:30.

Регистрация на мероприятие доступна по ссылке, либо можно оставить сообщение под публикацией, и организаторы свяжутся с вами для записи.