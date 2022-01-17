На территории промпарка «Фарммедполис» появятся новые резиденты. Две компании «Оптимус» и «Натуральное здоровье» арендуют помещения на территории «Казань Экспо» для производства своей продукции. Об этом «Казанским ведомостям» сообщили в пресс-службе промпарка.

«Заключены договоры аренды с новыми резидентами Промпарка: ООО „Оптимус“, арендуемая площадь 100 кв.м: производство анализаторов, реагентов и расходных материалов для клинического анализа мочи. АО „Натуральное здоровье“, арендуемая площадь 1 000,0 кв.м: производство ортопедической медицинской продукции», — говорится в сообщении.

Запуск производства запланирован на первый квартал этого года.

Напомним, сейчас на территории промпарка уже есть два резидента: компании «Гловетеха» и «Русатом Хэлскеа».