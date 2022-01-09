 На территории Татарстана ожидается до 22 градусов мороза и небольшой снег
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На территории Татарстана ожидается до 22 градусов мороза и небольшой снег

На дорогах сохранится гололедица.

Республика
9 января 2022  16:40
Автор:
Роза Габитова

На территории Татарстана ожидается до 22 градусов мороза и местами небольшой снег. Возможны слабые метели. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Завтра осадки маловероятны. Днем возможен снегопад, отметили синоптики.

Ветер юго-восточный и южный. Температурный фон будет колебаться, поэтому в ближайшие три дня сохранится морозная погода.

Днем температура воздуха опустится до 6 градусов мороза, а ночью до — 17. На дорогах сохранится гололедица.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане в ближайшие сутки ожидается сильный ветер.

 

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На территории Татарстана ожидается до 22 градусов мороза и небольшой снег
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