На территории Татарстана ожидается до 22 градусов мороза и небольшой снег

На территории Татарстана ожидается до 22 градусов мороза и местами небольшой снег. Возможны слабые метели. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Завтра осадки маловероятны. Днем возможен снегопад, отметили синоптики.

Ветер юго-восточный и южный. Температурный фон будет колебаться, поэтому в ближайшие три дня сохранится морозная погода.

Днем температура воздуха опустится до 6 градусов мороза, а ночью до — 17. На дорогах сохранится гололедица.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане в ближайшие сутки ожидается сильный ветер.