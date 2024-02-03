На трассах Татарстана сняли временное ограничение

3 февраля в 11:10 (мск) Распоряжением ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства» снято временное ограничение движения для грузовых транспортных средств и автобусов на участке автодороги общего пользования федерального значения М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа с км 735+683 по км 1169+336, проходящем по территории Татарстана, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.