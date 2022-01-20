 На трассе Челны — Альметьевск произошло смертельное ДТП
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На трассе Челны — Альметьевск произошло смертельное ДТП

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего выясняются.

Республика
20 января 2022  10:50
Автор:
Эдуард Салихов

Сегодня на 27-м километре трассы Челны — Альметьевск произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ по РТ. 

Водитель Hyundai Solaris, по предварительным данным, выехал на встречку для обгона, и при возвращении на свою полосу не справился с управлением. В результате автомобиль занесло и развернуло, после чего он врезался со встречным грузовиком и «КАМАЗом», движущимся в том же, направлении что и «Солярис».

«В результате ДТП водитель автомобиля „Хендай Солярис“ от полученных травм скончался», — заявили в МВД. 

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице Татарстана на улице Ершова иномарка насмерть сбила пешехода. От полученных травм женщина скончалась на месте.

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