На трассе Челны — Альметьевск произошло смертельное ДТП

Сегодня на 27-м километре трассы Челны — Альметьевск произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ по РТ.

Водитель Hyundai Solaris, по предварительным данным, выехал на встречку для обгона, и при возвращении на свою полосу не справился с управлением. В результате автомобиль занесло и развернуло, после чего он врезался со встречным грузовиком и «КАМАЗом», движущимся в том же, направлении что и «Солярис».

«В результате ДТП водитель автомобиля „Хендай Солярис“ от полученных травм скончался», — заявили в МВД.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице Татарстана на улице Ершова иномарка насмерть сбила пешехода. От полученных травм женщина скончалась на месте.