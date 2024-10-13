На трассе Казань – Оренбург произошло смертельное ДТП

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Республика
13 октября 2024  18:47
Автор:
Назиля Фахрутдинова

На 242-м километре автомобильной трассы, соединяющей Казань и Оренбург, произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщают очевидцы инцидента «Татар-информу», на данном участке дороги произошло столкновение между автомобилями марки «Лада Калина» и Skoda Rapid.

В результате этого аварийного происшествия женщина-водитель автомобиля отечественного производства скончалась на месте происшествия. В свою очередь, водитель Skoda был доставлен в медицинское учреждение бригадой скорой помощи.

На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники дорожной полиции.

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