На трассе М-5 в Татарстане ограничили движение грузовиков и автобусов

На трассе М-5 «Урал» в Татарстане введены временные ограничения для грузового транспорта, автобусов и маршрутных такси. Решение связано с ухудшением погодных условий, сообщает Госавтоинспекция региона.

Ограничения начали действовать с 10:00 и будут сняты только после стабилизации метеорологической обстановки. По данным Гидрометцентра РТ, в республике ожидается усиление ветра до 16-21 м/с, а также осадки в виде мокрого снега, дождя и метели. Видимость на дорогах может снизиться до 1 тыс. метров и менее, а гололедица и снежные заносы усложнят движение.

В ближайшие дни, 10 и 11 января, в Татарстане сохранится аномально теплая погода с температурой около 0 градусов. Местами возможны небольшие осадки, что продолжит создавать сложности для водителей.

Для борьбы с последствиями непогоды на региональных дорогах задействовано 400 единиц снегоуборочной техники. За прошедшие сутки дорожные службы использовали 4,7 тыс. тонн песко-соляной смеси, 130 тонн соли и 29 тонн солевого раствора. Ночью на трассах работали 259 спецмашин, чтобы минимизировать последствия снегопадов и гололеда.