На трассе М12 построят новые многофункциональные заправки

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Республика
27 мая 2024  14:36
Автор:
Эндже Гарафиева

На скоростной трассе М12 «Восток» в Татарстане приступили к строительству двух новых многофункциональных АЗС. Открытие комплексов запланировано на конец 2024 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Новые АЗС появятся на 779-м километре трассы и дополнят уже действующие шесть станций компании на М12. По данным ведомства, автозаправочные комплексы будут оснащены современными медиаэкранами, кафе, магазинами и зарядными станциями для электромобилей. Формат заправок будет интерактивным, предоставляя клиентам всю необходимую информацию.

Министр транспорта РТ Фарит Ханифов отметил, что в Татарстане активно развиваются проекты по улучшению дорожной инфраструктуры и придорожного сервиса. Новые комплексы сделают поездки водителей более комфортными. Также планируется разделение потоков легковых и грузовых автомобилей с отдельными заездами и скоростными топливораздаточными колонками для крупногабаритного транспорта, что позволит одновременно обслуживать до 12 автомобилей на каждой АЗС.

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