На трассе М12 в Татарстане задержан водитель с крупной партией наркотиков

На 766-м километре трассы М12 в Татарстане сотрудники ГИБДД остановили автомобиль с наркотиками. За рулем автомобиля Geely находился 37-летний житель Магадана, сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Во время проверки документов водитель проявлял признаки сильного волнения и вел себя подозрительно. В ходе осмотра салона на коврике был обнаружен пакет с синтетическими наркотиками весом более килограмма.

Как выяснилось, год назад мужчина устроился на работу закладчиком в интернет-магазин в Магадане. В начале марта по указанию своего куратора он забрал оптовую партию запрещенных веществ в Орехово-Зуево и должен был доставить ее в Казань на арендованном автомобиле.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.