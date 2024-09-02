На трассе М12 «Восток» в Татарстане открылась новая многофункциональная зона

На трассе М12 «Восток», проходящей по территории Татарстана, заработала новая зона отдыха для путешественников. Многофункциональная зона размещена на 778 км в сторону Казани.

Многофункциональная зона дорожного сервиса представляет собой комплекс объектов, обеспечивающих условия для отдыха и обслуживания водителей и пассажиров – это станции для заправки топливом, кафе, магазины, туалеты и парковочные места.

До конца года на М12 планируют открыть еще четыре МФЗ, включая новую «точку» на том же 778 км, но в сторону Москвы. Итого, на участке скоростной автодороги до Казани будет 32 зоны, обеспечивая комфортные условия для всех, кто в пути.