На трассе М12 «Восток» в Татарстане открылась новая многофункциональная зона

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Республика
2 сентября 2024  15:08
Автор:
Эндже Гарафиева

На трассе М12 «Восток», проходящей по территории Татарстана, заработала новая зона отдыха для путешественников. Многофункциональная зона размещена на 778 км в сторону Казани. 

Многофункциональная зона дорожного сервиса представляет собой комплекс объектов, обеспечивающих условия для отдыха и обслуживания водителей и пассажиров – это станции для заправки топливом, кафе, магазины, туалеты и парковочные места.

До конца года на М12 планируют открыть еще четыре МФЗ, включая новую «точку» на том же 778 км, но в сторону Москвы. Итого, на участке скоростной автодороги до Казани будет 32 зоны, обеспечивая комфортные условия для всех, кто в пути.

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