На трассе М7 под Казанью произошла серия ДТП с пострадавшими

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Республика
3 марта 2025  09:28

Вечером на трассе М7 вблизи поселка Займище произошла серия крупных аварий, которые серьезно затруднили движение на этом участке дороги, сообщает ИА «Татар-информ». 

По данным источника, первое ДТП произошло, когда автомобиль «Лада Калина» врезался в Hyundai Solaris, который ранее столкнулся с «Жигулями». В результате аварии пострадала 39-летняя пассажирка одного из автомобилей.  

Неподалеку произошло еще одно столкновение: Chevrolet Lanos столкнулся с автомобилями Skoda и Hyundai Solaris. В этом инциденте пострадала пассажирка Skoda 1960 года рождения, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Татарстан.  

На месте происшествия работают автоинспекторы, которые выясняют обстоятельства аварий. Движение на трассе временно затруднено, водителей просят соблюдать осторожность и следовать указаниям сотрудников ГИБДД.

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