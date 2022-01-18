На трассе М7 в Мамадышском районе произошло ДТП - погибли два человека

На 950 км трассы М7 в Мамадышском районе произошло смертельное ДТП со столкновением автомобилей Hyundai и Isuzu (манипулятор). Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

По предварительным данным, водитель легковушка не справился с управлением и вылетел на «встречку», где въехал в грузовик Isuzu. Кроме того, в машине Hyundai находилось 6 человек.

В результате аварии двое пассажирова легковушки погибли, водитель грузового автомобиля получил травмы, отмечают в пресс-службе.

На место происшествия работают сотрудники ГИБДД. Причины ДТП выясняются.

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