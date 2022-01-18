 На трассе М7 в Мамадышском районе произошло ДТП - погибли два человека
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На трассе М7 в Мамадышском районе произошло ДТП - погибли два человека

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Республика
18 января 2022  17:58
Автор:
Роза Габитова

На 950 км трассы М7 в Мамадышском районе произошло смертельное ДТП со столкновением автомобилей Hyundai и Isuzu (манипулятор). Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

По предварительным данным, водитель легковушка не справился с управлением и вылетел на «встречку», где въехал в грузовик Isuzu. Кроме того, в машине Hyundai находилось 6 человек.

В результате аварии двое пассажирова легковушки погибли, водитель грузового автомобиля получил травмы, отмечают в пресс-службе.

На место происшествия работают сотрудники ГИБДД. Причины ДТП выясняются.

Ранее «КВ» сообщали, что за вчерашний день в Казани задержали 12 пьяных водителей.

 

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На трассе М7 в Мамадышском районе произошло ДТП - погибли два человека