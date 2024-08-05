На трассе М7 в Татарстане за 158 млн рублей обновят шумозащитные экраны

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Республика
5 августа 2024  09:46
Автор:
Эндже Гарафиева

Федеральное казенное учреждение «Волго-Вятскуправтодор» объявило тендер на замену шумозащитных экранов на двух участках трассы М7 «Волга» в Татарстане. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. 

Согласно документации, речь идет об участках с 781 по 782 км и с 786 по 787 км автодороги. На эти цели планируется выделить 157, 8 млн рублей. 

Работы будут проводиться в два этапа. В 2024 году на обновление экранов направят 50 млн рублей, подрядчик должен будет завершить работы до 15 сентября. Оставшаяся часть работ, стоимостью почти 107,8 млн рублей, будет выполнена в марте 2025 года. 

В документе подчеркивается, что на время ремонтных работ подрядная организация обязана обеспечить безопасность дорожного движения, установив временные знаки, ограждения и направляющие устройства в соответствии с ГОСТ.

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