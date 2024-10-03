На трассе под Нижнекамском столкнулись Лада и Skoda

ДТП с участием двух авто произошло накануне на трассе Чистополь – Нижнекамск. Как сообщили очевидцы, водитель автомобиля Лада 13-й модели при выезде на главную дорогу не уступила Skoda Octavia, что и стало причиной столкновения.

В результате аварии пострадали два человека, находившиеся в салоне Лады – водитель и пассажирка получили ушибы различной степени тяжести. К счастью, госпитализация пострадавшим не потребовалась.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, которые установят все обстоятельства произошедшего.