На трассе под Нижнекамском столкнулись Лада и Skoda

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Республика
3 октября 2024  15:41
Автор:
Эндже Гарафиева

ДТП с участием двух авто произошло накануне на трассе Чистополь – Нижнекамск. Как сообщили очевидцы, водитель автомобиля Лада 13-й модели при выезде на главную дорогу не уступила Skoda Octavia, что и стало причиной столкновения.

В результате аварии пострадали два человека, находившиеся в салоне Лады – водитель и пассажирка получили ушибы различной степени тяжести. К счастью, госпитализация пострадавшим не потребовалась.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, которые установят все обстоятельства произошедшего.

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На трассе под Нижнекамском столкнулись Лада и Skoda
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